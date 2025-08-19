Всероссийский День поля, который проходил в начале июля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, стал одним из самых ярких событий уходящего лета в масштабах страны. Напомним, что именно в Волгоградской области был поставлен рекорд посещаемости выставки за всю историю ее проведения – за три дня в городке на полях под Волгоградом побывали 85 154 человека.

Масштабное событие отгремело уже месяц назад, но вместе с приятным «послевкусием» и яркими воспоминаниями у гостей остается до сих пор немало вопросов обо всем, что осталось за кадром мероприятия.

Как волгоградские фермеры добились такого эффектного урожая на полях главной выставки АПК? Какие опасения организаторов оказались напрасны? Правда ли, что гостей первого ранга пригласили на круглый стол в обычное овощехранилище? И почему праздник предлагают сделать новой традицией в волгоградском регионе? Об этом в новом выпуске «Высота 102. Подкаст» мы поговорили с известным фермером. Именно на его полях, напомним, и развернулся крупнейший смотр достижений отечественного АПК.







Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

Беседовала Виктория Чумакова