«Дать бы кнутом этим «звездам». Для совести»: музыкант Юрий Щербаков – в подкасте ИА «Высота 102»





Юрий Щербаков никогда не боялся работы и брался едва ли не за любые предложения. Какие бы перемены ни случались в его жизни, рядом с ним всегда оставалась музыка и звук гармони – ласкающий сердце. Известный музыкант, он уверен, что в народных песнях сохранилась не только удивительная, неосвязаемая физически, но и ощущаемая связь времен, любовь к своей малой родине, к каждой ее тропинке.

О поиске старинных песен, первой встрече с Никитой Михалковым, современной эстраде и о концертах за «ленточкой» поговорили с артистом в новом выпуске подкаста ИА «Высота 102».









Беседовала Виктория Чумакова

Видео: Алексей Костяков/ ИА «Высота 102»