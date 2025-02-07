



В наши дни о самых популярных схемах мошенников наверняка знает буквально каждый. Но и старые схемы с помощью «попавшим в беду» близким, и новые варианты с перерасчётом пенсии и записью на обследование, увы, работают на «ура». За прошлый год жители Волгоградской области отдали мошенникам больше 2,2 миллиардов рублей! Сумма, сопоставимая с бюджетом небольшого города Волгоградской области.

Правда ли, что большинство мошенников – профессиональные психологи, профессионально жонглирующие нашими эмоциями? Откуда они получают информацию о своих будущих жертвах? И как защитить себя и свои деньги от обмана? Об этом в новом выпуске «Высота102. Подкаст» поговорили с заместителем начальника отдела по противодействию IT-преступлениям регионального главка МВД Юлией Кожуриной.







Беседовала Виктория Чумакова

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»