



Что значит любить свой город? Только ли знать его историю? Или замечать мелочи, которые неожиданно для нас самих становятся если не корнями, то нитями, навсегда связывающими нас с каждой его улочкой? Для историка и искусствоведа Светланы Аргасцевой такими ниточками стал запах цветущих сирени и акации, обвивающий стены домов дикий виноград и открытые балкончики в уютных внутренних дворах улицы Мира.







Волгоград, который не променяла на столицы, сотрудник музея-заповедника «Сталинградская битва» действительно любит сердцем. Но, повторяя слова Александры Черкасовой, уверяет, что настоящие чувства требуют не только души и красивых слов, но и конкретных дел. Например, защиты истории от попыток переложить ее на новый, современный, лад.

Как говорить о войне с молодыми людьми? Почему при наличии альтернативных маршрутов туристы всегда предпочтут классический путь по местам боевой славы? И отчего в наши дни так актуальна ностальгия по прошлому? Об этом и многом другом поговорили со Светланой Аргасцевой в новом выпуске подкаста ИА «Высота 102».

Беседовала Виктория Чумакова

Видео: Алексей Костяков/V102.ru