



Разговоры о погоде, как и о рыбалке начинаются и заканчиваются практически одинаково – «раньше все было по-другому». Зима была зимой, а пойманная щука на несколько килограммов – не диковинкой, а нормой.

Почему в последние десятилетия произошли такие заметные изменения? Могут ли водоёмы Волгоградской области вовсе остаться без рыбы? Реально ли появление в наших краях волжской креветки? И чем грозит полное уничтожение мошки? Об этом поговорили с известным биологом Николаем Онистратенко в новом выпуске «Высота 102. Подкаст».

Беседовала Виктория Чумакова

Видео: Алексей Костяков