Высота 102. Подкаст

«Есть риск выловить всё, что осталось»: биолог Николай Онистратенко – в подкасте ИА «Высота 102»

Высота 102. Подкаст 21.03.2025 19:59
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21.03.2025 19:59

 


Разговоры о погоде, как и о рыбалке начинаются и заканчиваются практически одинаково – «раньше все было по-другому». Зима была зимой, а пойманная щука на несколько килограммов – не диковинкой, а нормой.

Почему в последние десятилетия произошли такие заметные изменения? Могут ли водоёмы Волгоградской области вовсе остаться без рыбы? Реально ли появление в наших краях волжской креветки? И чем грозит полное уничтожение мошки? Об этом поговорили с известным биологом Николаем Онистратенко в новом выпуске «Высота 102. Подкаст».

Беседовала Виктория Чумакова

Видео: Алексей Костяков

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