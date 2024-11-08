Высота 102. Подкаст

«Волгоград не депрессивен. Мне здесь хорошо»: психотерапевт Юрий Осадший – в подкасте ИА «Высота 102»

Высота 102. Подкаст 08.11.2024 21:29
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08.11.2024 21:29


Еще недавно разговоры о психотерапии и психиатрии были настолько табуированными, что позволяли их себе в основном только врачи. Но времена меняются, и сегодня многие люди свободно говорят о своем лечении депрессии или о панических атак.

Правда ли, что в Волгограде число пациентов в последние годы неуклонно растёт? Появляется ли мода на психиатрические диагнозы? И стоит ли верить исследованиям об уровне депрессивности города? Об этом известный волгоградский психотерапевт Юрий Осадший рассказал в новом выпуске «Высота102. Подкаст».



Беседовала Виктория Чумакова 

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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