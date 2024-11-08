



Еще недавно разговоры о психотерапии и психиатрии были настолько табуированными, что позволяли их себе в основном только врачи. Но времена меняются, и сегодня многие люди свободно говорят о своем лечении депрессии или о панических атак.

Правда ли, что в Волгограде число пациентов в последние годы неуклонно растёт? Появляется ли мода на психиатрические диагнозы? И стоит ли верить исследованиям об уровне депрессивности города? Об этом известный волгоградский психотерапевт Юрий Осадший рассказал в новом выпуске «Высота102. Подкаст».





Беседовала Виктория Чумакова

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»