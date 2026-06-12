



Несколько лет назад ЦПКиО Волгограда активно критиковали за отсутствие зелени и потерю собственной идентичности. Критику в его адрес можно услышать и сейчас, однако, замечая происходящие метаморфозы, большинство горожан все-таки отказались от прежней риторики и даже назвали парк одним из обязательных мест в программе туристов.





Какие перемены ждут его в ближайшие годы? Существует ли грань между желанием осовременить парк и сохранить в нем сложившуюся за десятилетия атмосферу? И почему точку в обновлении по-настоящему «живого организма» нельзя ставить даже после завершения всех официальных строек и ремонтов? Эти и другие вопросы обсудили с директором ЦПКиО Андреем Еркиным в новом выпуске подкаста ИА «Высота 102».

Беседовала Виктория Чумакова

Видео Алексея Костякова