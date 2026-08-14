



– А вы знаете, что происходит на заправках? – пишут в общедомовых чатах.

– Слышали, что Wildberries будет доставлять заказы в два раза дольше обычного, – без тени сомнения говорят на работе коллеги.

– В отношении вашей организации готовится внеплановая проверка. Будьте готовы, – сказано в якобы официальном уведомлении налоговой инспекции.

В наши дни наравне с официальными новостями, как грибы после дождя, растут и фейки. Лживой и ничем не подкрепленной информации становится так много, что в сети появляются каналы, главная цель которых – борьба с «дезой».







Почему именно она становится основным оружием информационной войны? Правда ли, что главная цель телефонных мошенников заключается вовсе не в выманивании денег? Как, сами того не подозревая, люди становятся пособниками террористов? И почему в наши дни понятие «цифровой гигиены» должно стать таким же популярным, как, скажем, «правильное питание» или «здоровый образ жизни?». В новом выпуске подкаста ИА «Высота 102» эти острые и важные вопросы современности мы обсудили с членом Совета ветеранов органов госбезопасности и пограничной службы Волгоградской области Павлом Чебаненко.

Беседовала Виктория Чумакова

Видео Алексея Костякова