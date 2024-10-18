Спорт

Завоевавшая серебро на Паралимпиаде в Париже волгоградка получит 1,5 млн

Спорт 18.10.2024 13:38
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18.10.2024 13:38


Волгоградская пловчиха Наталия Буткова получит полтора миллиона рублей за серебряную медаль, завоеванную на Паралимпиаде в Париже. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, также денежное вознаграждение в размере 350 тысяч рублей вручат волгоградским спортсменам, представлявшим регион на Паралимпийских играх, но не завоевавшим призовых мест. 
Согласно документу, материальное вознаграждение в размере, соответствующем денежному призу подопечных, предусмотрено и для тренеров сборных команд Волгоградской области, подготовивших серебряного призера Паралимпиады и других участников игр во Франции при условии, что занимались они со спортсменами не менее года до соревнований. 
Напомним, Наталия Буткова стала единственной спортсменкой из Волгоградской области, которая добилась серебряного успеха в Париже. Она завоевала медаль на дистанции 150 метров комплексом, приняв участие в заплыве среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.  
Для Наталии Бутковой это была уже  вторая в карьере олимпиада. В  2020 году в Токио она завоевала две награды, в том числе и на своей любимой 150-метровой дистанции. 
Фото ГАУ ДО ВО «СШ АВС» VK.com

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