Расследования

Олег Мычко, зверски зарезавший мать на глазах у сына, приговорен к 18 годам в Волгограде

Расследования 13.09.2024 16:31
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13.09.2024 16:31


В Волгограде к 18 годам строгого режима приговорили 62-летнего Олега Мычко, зверски зарезавшего свою бывшую супругу. Преступление, сообщает ИА «Высота 102», было совершено в мае 2023 года в доме №70 на ул. Буханцева. Невольным свидетелем расправы стал 12-летний совместный сын Мычко и его жертвы. 

Уголовное дело в отношении убийцы рассматривалось в Волгоградском областном суде, а приговор Мычко выслушал сегодня, 13 сентября. Волгоградца признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ:  ч. 1 ст. 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью, ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, совершенное с особой жестокостью. 

Согласно материалам уголовного дела, 62-летний Мычко начал преследовать свою бывшую сожительницу с апреля 2023 года.  Причиной стал конфликт из-за раздела совместно нажитого имущества. В один из дней житель Волгограда совершил первое нападение на женщину. 

11 апреля 2023 года, находясь в квартире своей бывшей сожительницы И., в ходе ссоры подсудимый нанес не менее трех ударов кулаком в лицо женщине, причинив ей телесные повреждения. Он же, взяв в руку кухонный нож, высказал женщине угрозу убийством, после чего попытался предпринять попытки урегулировать конфликт. Однако потерпевшая, не желая с ним встречаться, всячески препятствовала этому и не отвечала на телефонные звонки последнего, – установил суд в ходе процесса. 

Спустя пару недель, продолжая испытывать неприязнь к экс-супруге, Мычко приехал на ул. Буханцева. Сначала он ломился в дверь, но когда понял, что ему не откроют, затаился на лестничной площадке. Ранее информагентство сообщало о том, что убийца достоверно знал, что ребенок утром отправится в школу. 

Утром 2 мая 2024 года, увидев, как его сын открыл входную дверь квартиры и стал выходить совместно с матерью, подсудимый  нанес потерпевшей не менее 10 колото-резаных ранений в жизненно-важные части тела и конечностей, причинив телесные повреждения, которые квалифицируются по признаку опасности для жизни, – говорится в материалах дела. – В результате ранений наступила смерть потерпевшей. 

По информации СУ СК России по Волгоградской области, подсудимый нанес своей жертве не менее 24 ударов ножом, после чего скрылся. Следователи настаивали: Мычко отдавал себе отчет, что за кровавой бойней наблюдает его собственный сын. Однако, это никак не остановило убийцу. Ребенку в результате были причинены "особые нравственные страдания".  

Смерть потерпевшей наступила в результате проникающих колото-резаных ранений передней поверхности грудной клетки с повреждением внутренних органов, сопровождавшихся острой массивной кровопотерей, приведшей к развитию сочетанного шока, – говорится в материалах. 

Вероятно, надеясь на более мягкий приговор, на суде Мычко признал свою вину лишь частично. Кроме того, ночевавший на площадке убийца, заранее приготовивший нож, заявил, будто  не осознавал, что присутствие малолетнего сына каким-либо образом причинит ему нравственные страдания.  

Приговором Волгоградского областного суда житель Волгограда признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 119, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год, – сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда. 

У убийцы есть шанс обжаловать решение Волгоградского областного суда в вышестоящей инстанции. Приговор пока не вступил в силу. 

Фото: СУ СК России по Волгоградской области 

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