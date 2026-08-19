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Прецедент Мухина: КоАП РФ могут изменить после штрафа за стрельбу в дрон Украины

Общество 19.08.2026 19:36
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19.08.2026 19:36


Руководитель Центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин прокомментировал резонансную историю жителя Еланского района Николая Мухина, которого оштрафовали на 40 тысяч рублей за попытку сбить беспилотник. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал политика, он назвал абсурдной и несправедливой ситуацию, когда желание защитить себя и близких от вражеского БПЛА квалифицируется как административное правонарушение.

Сидякин подчеркнул, что подобные действия в отношении граждан, проявляющих инициативу и активную гражданскую позицию, вызывают как минимум недоумение. В качестве примера он привёл случай в Подмосковье, где охотник сбил дрон, направлявшийся в сторону города, а председатель Госдумы Вячеслав Володин лично вручил ему почётную грамоту за вклад в обеспечение безопасности граждан.

– В таких ситуациях люди заслуживают не штрафов, а благодарности. Признавать административным нарушением попытки сбить вражеские дроны самостоятельно – согласитесь, что в наших условиях это нонсенс. Учитывая постоянные налёты дронов, надо реагировать так, и только так! – цитата из заявления депутата. 

Он также сообщил, что уже подготовил и направил в Правительство РФ проект изменений в КоАП. По его мнению, при применении личного оружия против беспилотников в целях обеспечения безопасности никакого наказания для граждан в условиях террористических атак со стороны противника быть не может. Сидякин также обратился в Генпрокуратуру.

Подключились к ситуации и в Волгограде. Так, руководитель регисполкома «Единой России» Михаил Струк отметил, что в условиях СВО, когда мирные жители ежедневно подвергаются атакам врага, такие случаи должны рассматриваться в особом порядке. Попытки людей защитить себя и свои семьи не должны восприниматься как правонарушение.

– Мы живем в условиях специальной военной операции и каждый день сталкиваемся с новыми вызовами, ответами на них должны стать, в том числе новшества в нормотворчестве. Я уверен, что в то время, когда наши бойцы мужественно сражаются на передовой, а жители страны в тылу всеми силами помогают фронту, такие ситуации необходимо рассматривать в особом порядке, – заявил волгоградский политик.

При этом он уточнил, что речь не идёт о безнаказанности при реальном нарушении закона, причинении вреда или злом умысле. Однако в данной конкретной ситуации, когда у человека есть разрешение на оружие, он пытался решить проблему и оперативно сообщил о ней в спецслужбы, наказание и штраф, по мнению политика, неуместны.

Напомним, корреспондентам ИА «Высота 102» удалось 19 августа пообщаться лично с Николаем Мухиным, который, по мнению большинства россиян, совершил настоящий мужской поступок. Пенсионер рассказал о том, почему применил оружие – с его слов, это была отчаянная попытка предотвратить трагедию, к которой могло привести попадание беспилотника в объекты на территории его родного села. 

В настоящее время Николай Мухин решительно настроен на то, чтобы оспорить решение Еланского районного суда, назначившего ему штраф в размере 40 тысяч за стрельбу, которой он якобы создавал угрозу для окружающих. Решение мирового судьи райсуд менять не стал – и вся надежда волгоградского пенсионера теперь на кассационный суд в Краснодаре. Николай Мухин подчеркивает – это дело принципа. 

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