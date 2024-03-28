Расследования

Зарезавшему любовницу на глазах у сына волгоградцу вменили еще две статьи

Расследования 28.03.2024 11:17
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28.03.2024 11:17


Жестоко зарезавшему свою бывшую любовницу волгоградцу добавили еще две статьи УК РФ и изменили первоначальную квалификацию, сообщает V102.RU. По версии следствия, мужчина нанес не менее 24 ударов ножом в различные части тела женщины на глазах у ее сына, после чего сбежал. 

По информации пресс-службы СУ СКР по Волгоградской области, 61-летнему мужчине предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Ранее фигуранту дела инкриминировали лишь ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Преступление произошло 2 мая 2023 года в одной из квартир дома № 70 по улице имени Милиционера Буханцева. 

Следствием установлено, что 11 апреля 2023 года фигурант дела приехал домой к своей экс-сожительнице в Ворошиловский район. Женщина жила в квартире вместе с их общим ребенком. Мужчину волновал раздел имущества, но разговора не получилось. Тогда обвиняемый избил 53-летнюю любовницу и угрожал ее убить, демонстрируя при этом нож. 

После этого визита мужчина не раз пытался снова увидеть свою пассию и договориться, однако женщина не хотела с ним встречаться, опасаясь за свою жизнь. Тогда 30 апреля обвиняемый приобрел в магазине нож и начал караулить свою бывшую любовь у квартиры. Естественно дверь ему никто не открывал. 

Разозленный волгоградец пошел на хитрость и утром 2 мая вновь появился в ее доме, достоверно зная, что их сын выйдет из квартиры и пойдет в школу. В тот момент, когда женщина открыла входную дверь и выпустила ребенка, подозреваемый бросился с ножом на  женщину в присутствии ребенка. От полученных травм жертва преступления скончалась на месте. 

Напомним, не исключалась версия, что на убийство экс-сожителя подтолкнула ревность — он узнал об отношениях своей бывшей пассии с другим мужчиной. 

Фото: СУ СКР по Волгоградской области 

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