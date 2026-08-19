«Волгоградавтодор» не доплатил 242 рабочим 800 тысяч рублей

Нарушения трудового законодательства выявила прокуратура в деятельности филиала Михайловское ДРСУ ГБУ «Волгоградавтодор». Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, при начислении заработной платы в минимальный размер оплаты труда работников были включены компенсационные выплаты за работу во вредных условиях труда.