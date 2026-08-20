В аэпопорту Волгограда отменены и задержаны московские рейсы





В волгоградском аэропорту задержаны и отменены московские рейсы. Это связано с действовашей в регионе беспилотной опасностью.

Рейс авиакомпании «Победа» ждали в авиагавани Волгограда в 11:30. Однако из-за ночных перебоев в работе столичных аэропортов в конечном счете отменен.

На четыре часа позже в городе на Волге окажется и борт DP 6965 компании «Победа» из Москвы - с 09:05 его прибытие отодвинули на 13:15.

Отметим, что по сообщению Росавиации аэропорт Волгограда работает в штатном режиме с 4 утра.