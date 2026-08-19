Первая победа «Динамо‑Синары» на Спартакиаде





В Тольятти продолжается гандбольный турнир Спартакиады народов России – соревнование, где на площадку выходят не просто клубы, а сборные регионов, и каждый матч – это ещё и про честь области. С 16 по 25 августа здесь решается, кто сильнее не только в тактике, но и в характере.

Сборная Волгоградской области, основу которой составляют игроки «Динамо‑Синары», стартовала непросто. В первом матче волгоградки уступили команде Ростовской области – 27:34. Цифры говорят сами за себя: соперник оказался чуть хладнокровнее в концовке, чуть точнее в бросках, и этого хватило, чтобы забрать победу.Не стал утешением и следующий поединок: встреча с Самарской областью тоже завершилась поражением – 27:33. Эти два матча оставили горький привкус: видно было, что команда старается, но не хватает той самой мелочи, которая превращает борьбу в результат.А вот третий игровой день всё перевернул. Против Ставропольского края бело‑голубые вышли будто с другим настроем – и катком прошлись по соперницам. Итог – 35:14. Такой счёт – это не просто победа, это сигнал: команда нашла свой ритм, начала чувствовать друг друга, и защита вместе с нападением наконец-то заработали как единый механизм.Сейчас у волгоградских гандболисток небольшая пауза – перед следующим испытанием. 20 августа им предстоит матч с командой Республики Башкортостан.