Волгоградцам объяснили, что делать в случае утери трудовой книжки





Утеря трудовой книжки – не повод для паники: все сведения о стаже хранятся в электронном реестре Соцфонда России. Восстановить документ можно, даже если подтверждающих бумаг нет. Рассказываем, что делать в данной ситуации.

Если трудовую потеряли вы

Обратитесь в отдел кадров организации, где сейчас работаете. Для тех, кто только недавно начал работать, достаточно написать заявление. Дубликат обязаны выдать в течение 15 дней.

Сотрудникам, которые ранее работали в других местах, нужно подтвердить предыдущий стаж – справками, заверенными копиями приказов о приёме и увольнении или другими архивными документами.

Если подтверждений не сохранилось:

– Запросите документы у бывших работодателей.

– Получите сведения о трудовой деятельности в Социальном фонде России (бесплатно через «Госуслуги», в клиентской службе СФР или в МФЦ).

– Сведения о ликвидированной организации можно найти в госархиве по месту её регистрации. Для этого подайте заявление через «Госуслуги» (раздел «Выдача архивных справок»).

После сбора документов обратитесь к работодателю за дубликатом трудовой.

Если трудовая нужна срочно

Необязательно ждать бумажный экземпляр. Закажите выписку из электронной трудовой книжки – она придёт в личный кабинет на «Госуслугах» в течение дня. Такой документ имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. Его принимают при трудоустройстве, для оформления пособий и льгот, получения виз, а также в суде.

Бумажная трудовая книжка по-прежнему нужна для подтверждения стажа до 2020 года и оформления льготной пенсии: в ней могут быть сведения, которые пока не полностью отражены в цифровом формате.

Тем, кто впервые официально устроился на работу с 2021 года, бумажные трудовые уже не оформляют – вся информация хранится только в электронном виде.