АИ-92 и АИ-95 подорожали почти на полрубля в Волгоградской области





В Волгоградской области за период с 11 по 17 августа подорожали две марки бензина. Еще на один вид автомобильного топлива цены остались на уровне предыдущей недели, а дизтопливо даже немного подешевело.

По данным Росстата, средняя стоимость автомобильного топлива увеличилась на 46 копеек - до 71,06 рубля. Это произошло за счет подорожания АИ-92 – до 67 рублей за литр (плюс 44 копейки) и АИ-95 (74,44 рубля, рост составил 49 копеек). Цена марки АИ-98 и выше осталась прежней – 96,9 рубля за литр. В то же время дизтопливо стоит теперь меньше на 9 копеек – 77,83 рубля за литр.



Всего, по данным Росстата, за анализируемый период цены на автомобильный бензин выросли в 40 субъектах РФ, больше всего в Красноярском крае – на 8,1%.



Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 20 субъектах Российской Федерации, больше всего в Республике Тыва (-3,6%).



В Москве за прошедший период бензин подорожал на 0,8%, а в Санкт-Петербурге цены практически не изменились.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», эксперты прогнозируют ухудшение ситуации на волгоградских АЗС и объяснили, почему.



