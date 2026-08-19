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Майданы и суводи: какие ловушки поджидают волгоградцев на тихой воде

Общество 19.08.2026 21:12
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19.08.2026 21:12


В ГКУ «Служба спасения» перечислили пять видов опасностей, которые поджидают купальщиков в незнакомом месте. Зачастую тихая гладь озера или другого водоема создает обманчивое впечатление, что здесь-то уж точно никаких неприятностей с купальщиками произойти не может. Однако внутри самого тихого водоема вода в буквальном смысле слова может бурлить. Именно эти «невидимые» течения часто становятся причиной того, что человек внезапно теряет силы, опору и контроль над ситуацией. Итак, вот эти пять подводных ловушек. 

Внутренние течения на изгибах реки

Когда русло поворачивает, вода по инерции стремится сохранить прежнее прямолинейное движение. Из-за этого у поверхности поток направляется к одному берегу, а у дна — к другому. Возникает винтовое движение, при котором пловца может неожиданно потащить в сторону, не совпадающую с видимым направлением реки.

Водовороты и суводи

Водоворот — это вращение воды, часто возникающее над глубокими ямами или резкими перепадами дна. Суводь — вращение за выступами берега или у крутого изгиба. Проходя мимо препятствия, поток отклоняется, а за ним образуется зона пониженного давления, куда затягивает воду из основного русла. Так возникает непрерывное круговое движение. Внешне вода может быть обманчиво тихой, но внутри — сильное вращение, которое выматывает и дезориентирует.

Прижимные и свальные течения

На участках, где русло сужается, поворачивает или встречает препятствие, вода меняет направление и может «давить» в сторону берега либо, наоборот, резко уходить от него. Прижимное течение образуется у вогнутого берега: поток по инерции прижимается к нему. Свальное — на перекатах и у мостов, где из-за разницы уровней вода устремляется под углом к основному руслу. В таких местах человека может неожиданно развернуть, отнести от берега или бросить на подводное препятствие.

Толчея воды — майданы

Это хаотичные вихри размером от десятков сантиметров до нескольких метров. Они возникают там, где поток натыкается на крупный подводный предмет, резко меняется форма дна или сталкиваются два потока. Вода начинает беспорядочно «толочься», бурлить, и даже уверенный пловец теряет ориентацию.

Опасные места впадения притоков

У устьев рек и при слиянии рукавов два потока встречаются под углом и сталкиваются. Чем ближе угол встречи к прямому, тем сильнее вихри. Возникают так называемые «спорные воды» — зона мощных, непредсказуемых течений. Особенно опасно здесь после обильных дождей или в половодье, когда притоки несут больше воды.

Чтобы не подвергать свою жизнь риску, не купайтесь  в незнакомых местах, особенно у крутых изгибов русла, за мысами и вблизи мостов, настоятельно рекомендуют спасатели. Даже у берега могут действовать сильные прижимные и свальные течения.

Если вы почувствовали, что вас неудержимо тащит или закручивает, главное — не паниковать. Не тратьте силы на борьбу с потоком. Старайтесь удерживаться на плаву и двигаться к берегу по диагонали — по течению, постепенно смещаясь в сторону. Так вы выйдете из опасной зоны с минимальными усилиями.

Самый безопасный вариант — отдыхать на официальных пляжах, где дно и течение проверены.

Фото Геннадия Гуляева

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