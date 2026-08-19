Цены на сахар и гречку выросли в Волгоградской области



Волгоградстат зафиксировал очередной рост цен на некоторые продукты питания по итогам за прошедшую неделю. По данным ведомства, на 1,43% подорожал сахар (72,4 рубля за килограмм). Гречка стала дороже на 3,41% - до 59,63 рубля. Подросла и стоимость риса – на 2,63% (72,4 рубля).



Подорожали и колбасные изделия. Например, средняя стоимость сосисок составляет теперь 523,67 рубля – за неделю цена на них выросла на 1,69%. Колбасы полукопченые и копчено-вареные стали стоить больше на 1,81% (578,28 рубля за кг).



В овощной группе подешевели картофель, капуста, лук, морковь и помидоры. Больше всего снизились цены на картофель – почти на 7% (53,75 рубля за кг). А вот огурцы подорожали на 4,9% (98,16 рубля).



