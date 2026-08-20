Грозовой шторм с градом и ливнем идет на Волгоградскую область





В Волгоградской области в ближайшие часы может резко измениться погода. В регионе ожидаются ливни с грозами и градом, а также сильный ветер порывами до 25 метров в секунду, сообщает МЧС.

– В период 07:00 и до конца суток 20 августа в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, – указано в штормовом предупреждении.

Максимальные порывы ветра ожидаются в Руднянском, Даниловском, Жирновском, Фроловском муниципальных районах и МО Михайловка. Жителей региона призывают на время ограничений соблюдать все меры безопасности.