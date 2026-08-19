Закругляемся? Окружность гигантского аттракциона в ЦПКиО готова на 80%





На строительной площадке в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда установлен очередной элемент окружности 120-метрового вантового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». Как сообщили в пресс-службе парка, готовность обода достигла 80%. Диаметр конструкции составляет 113 метров.





Работы ведутся ежедневно с участием представителей компании-изготовителя и с применением крупногабаритной спецтехники. В настоящее время установлено 27 элементов. Детали скрепляются между собой соединениями нескольких видов, включая прочное пальцевое соединение, что позволяет конструкции выдерживать как статические нагрузки, так и динамические воздействия при вращении.





Все радиальные элементы соединены с центральным валом с помощью вантов – высокопрочных стальных тросов в защитной оболочке. На одну деталь приходится до четырёх таких тросов длиной 48 метров.





Параллельно на площадке ведутся подготовительные работы по сборке временных спиц, которые выполняют функцию «скелета» на период монтажа. По окончании работ и натяжки вант они будут демонтированы. Ранее конструкцию удерживал кран, теперь эту функцию выполняет спецтехника с лебёдкой, а сам кран в ближайшее время покинет площадку.





Открытие колеса обозрения «Звезда Сталинграда» запланировано на текущий год. Во время 23-минутного сеанса гостям откроется панорамный вид на город-герой протяжённостью около 100 км., Волгу и Волго-Ахтубинскую пойму. Аттракцион будет оснащён 68 кабинками с системой кондиционирования, каждая вместимостью до 6 человек.





Особенностью нового колеса станет уникальная анимационная мультирежимная подсветка с возможностью воспроизведения видео – аналогов ей в России пока нет. Дополнительную атмосферу создаст новый фонтанный ансамбль с водно-музыкальным шоу, голографическими картинами, лазерами и живым огнём.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»