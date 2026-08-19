Лучший гол шестого тура: знакомьтесь – Артём Симонян





В матче шестого тура Лиги PARI между «Ротором» и «Уралом» случилось то, ради чего болельщики любят футбол: момент, когда всё складывается в одно касание. На девятой минуте встречи Артём Симонян подкараулил отскок мяча и, не тратя ни доли секунды на раздумья, пробил в дальнюю «девятку».

Это был не просто красивый гол – а тот самый, после которого хочется отмотать назад и пересмотреть ещё раз. Удар получился настолько мощным и точным, что даже лучший вратарь июля, кажется, пожалел, что вышел на поле без ручки и блокнота.Этот гол не просто открыл счёт – он задал тон всей игре и надолго останется в подборках лучших моментов тура. А для Симоняна это ещё и доказательство: когда момент приходит, достаточно одного точного касания, чтобы вписать себя в историю тура.По итогам голосования мяч десятки «Ротора» был признан лучшим голом шестого тура. И в этом выборе нет ничего неожиданного: в ударе сошлись расчёт, реакция и та самая футбольная интуиция, которую не измерить статистикой, но которую сразу чувствуют зрители.