



Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что возьмёт на себя оплату штрафа в 40 тысяч рублей, назначенного пенсионеру из Волгоградской области за попытку сбить украинский беспилотник.

Как ранее сообщалось информагентством, мировой суд назначил пенсионеру из Еланского района штраф за то, что он в июне 2026 года выстрелил из охотничьего ружья в пролетавший над селом БПЛА, но не попал. За это его привлекли к ответственности по ст. 20.13 КоАП РФ. Фермер не согласился с решением суда и намерен обжаловать его.

Симоньян в своём канале в МАКС сообщила, что оплатит административный штраф Николаю Мухину.

– Нет у нас правил, что делать в таких ситуациях. Значит, нужно разработать. Давайте исправляться. А я пока оплачу за фермера этот штраф, – написала Симоньян.

Отметим, что ранее пенсионер заявил, что и сам мог бы оплатить данный штраф. Однако принципиально не хочет делать этого, и намерен в суде далее отстаивать свою позицию.

Напомним, губернатор Курской области Александр Хинштейн, комментируя ситуацию, назвал её «более чем странной» и предложил Мухину вступить в добровольческую бригаду «БАРС-Курск» для борьбы с БПЛА. Но пенсионер отказался, сославшись на необходимость помогать сыну в сельском хозяйстве.

Фото: Маргарита Симоньян / МАКС