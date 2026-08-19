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Общество

Волгоградские врачи спасли мужчину с редкой опухолью сердца

Общество 19.08.2026 21:34
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19.08.2026 21:34


Врачи Волгоградского кардиоцентра провели успешную операцию  молодому мужчине с доброкачественной опухолью сердца. Как рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области, в  поликлинику кардиоцентра обратился молодой мужчина с жалобами на головные боли и головокружения, сопровождающие повышение давления. По результатам обследования в левом предсердии было обнаружено округлое образование размером 11×12 мм – опухоль миксома.

Первичные опухоли сердца в целом — крайне редкое заболевание, их распространённость по разным оценкам составляет 0,0017–0,03%. При этом миксома сердца — наиболее распространённая из первичных доброкачественных опухолей сердца, на её долю приходится 40–60% всех случаев. 

Благодаря слаженной работе команды высококлассных кардиохирургов, реаниматологов и перфузиологов операция по удалению миксомы прошла успешно. Возглавил операционную бригаду заведующий кардиохирургическим отделением Алексей  Ребиков. На время операции сердце было остановлено. Жизнеобеспечение органов и систем поддерживалось аппаратом искусственного кровообращения. Опухоль была удалена полностью, и сердце запущено снова.

Послеоперационный период у пациента прошел без осложнений. Мужчине был проведен полный курс реабилитации. В настоящее время пациент уже выписан домой. 
За последний год это уже не первый случай удаления опухоли сердца. При выявлении образований оперативное вмешательство проводится в Волгоградском кардиоцентре в кратчайшие сроки, так как имеется опасность развития осложнений: аритмий, эмболий, острой клапанной недостаточности, инфарктов миокарда, внезапной смерти.
Фото облздрав 34

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