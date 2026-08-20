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Экономика

Инфляция в Волгоградской области выросла до 5,22%, но не догнала общероссийскую

Экономика 20.08.2026 06:06
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20.08.2026 06:06


В волгоградском отделении Банка России подвели итоги изменения цен в июле 2026 года. Цены в регионе во втором летнем месяце, по данным Росстата, выросли на 0,82% к предыдущему месяцу. С исключением сезонности цены они увеличились  больше, чем в июне. Это связано с сокращением предложения отдельных продуктов питания, объяснили в финансовом учреждении. 

Годовая инфляция в регионе в итоге повысилась и составила 5,22%. Но это по-прежнему ниже общероссийского значения (5,98%), пояснили эксперты. 
Аналитики отметили, что сильнее всего в июле выросла стоимость услуг.

Продовольственные и непродовольственные товары за месяц подорожали менее значительно. Поэтому годовой прирост цен на них сложился ниже инфляции, а на услуги - выше.

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