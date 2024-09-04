Стали известны подробности сегодняшнего пожара в городе Новоаннинский Волгоградской области, где сгорел частный дом на трех хозяев, передает V102.RU.

Как сообщили в администрации города, на ул. Подтелкова, 179/3 произошло возгорание жилого дома. По общей крыше огонь перешел на два соседних блока.

- Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем (опаливали птицу при помощи горелки от баллона со сжиженным газом) в хозяйственной пристройке к зданию. К счастью, обошлось без жертв. Но три семьи лишились крыши над головой, - сообщили в администрации.





На месте пожара работают сотрудники МЧС. Они проливают сгоревшие помещения.

В свою очередь знакомый с ситуацией источник рассказал, что 55-летняя женщина опаливала утку. Газовый баллон взорвался, когда она пошла за второй птицей, чтобы также ее обработать.

- В результате пожара эта женщина обожгла ногу и обратилась за помощью к врачам, - сообщил V102.RU источник в экстренных службах.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 13:52.

- Горела кровля частного дома на площади 48 кв. м. Пожарно-спасательные расчеты 47-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 14:10 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: администрация Новоаннинского / vk.com