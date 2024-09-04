Происшествия

В Волгоградской области в доме взорвался газовый баллон

Происшествия 04.09.2024 15:56
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04.09.2024 15:56




В рабочем поселке Новоаннинский Волгоградской области произошел пожар в частном доме. Как сообщает V102.RU со ссылкой на осчевидцев, горел дом на трех хозяев на улице Подтелкова. 

По информации очевидцев происшествия, в жилом здании взорвался газовый баллон. По предварительным данным, никто не пострадал. 

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 13:52 ч. 

- Горела кровля частного дома на площади 48 кв. м. Пожарно-спасательные расчеты 47-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 14:10 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: Новоаннинский сегодня t.me

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