В Волгоградской области в доме взорвался газовый баллон









В рабочем поселке Новоаннинский Волгоградской области произошел пожар в частном доме. Как сообщает V102.RU со ссылкой на осчевидцев, горел дом на трех хозяев на улице Подтелкова.

По информации очевидцев происшествия, в жилом здании взорвался газовый баллон. По предварительным данным, никто не пострадал.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 13:52 ч.

- Горела кровля частного дома на площади 48 кв. м. Пожарно-спасательные расчеты 47-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 14:10 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: Новоаннинский сегодня t.me