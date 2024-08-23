



Власти Волгограда готовятся приступить к ликвидации очередных свалок. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз мэрия обещает вывести мусор с территории Кировского и Красноармейского районов.

В Кировском районе городская администрация надеется очистить от ТКО и КГО 15 общественных территорий, в числе которых участки на ул. Розовой, ул. Самарской, ул. Коломенской и ул. Колосовой. В общей сложности здесь рабочим предстоит вывести 940 кубометров отходов.

В Красноармейском районе мэрия рассчитывает зачистить 1,2 тыс. кубометров мусора. Ликвидации подлежат места несанкционированного скопления отходов на ул. Дачной вблизи пересечения ул. Водников и ул. Марковникова, около контейнерной площадки на окраине пос. Соляной, на участке вблизи железнодорожной станции «Красноармейская».

Отметим, организации, которым предстоит вывести отходы, будут определены в ближайшие недели. Работы должны быть выполнены в месячный срок. В общей сложности на это из бюджета выделено 3,7 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»