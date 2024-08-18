Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об обстоятельствах нападения собаки на школьника в Волгоградской области.

Как сообщили V102.RU в информационном центре СК России, происшествие случилось 15 августа в городе Волжском. По предварительным данным, агрессивная собака напала на 8-летнего ребенка у магазина на улице Александрова и укусила за лицо. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

- В СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело, - сообщает ведомство.

Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрия Буравцова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах.

Фото: СК РФ