Экология

В Волгоградской области закрыли вопрос с вывозом мусора в переходный период

Экология 02.08.2024 14:15
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02.08.2024 14:15


Облкомприроды назначили компанию, которая будет выполнять в Волгоградской области обязанности регионального оператора в ближайшие 4 месяца - до начала работы в регионе постоянного регоператора по обращению с ТКО. Как сообщили V102.RU в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, соглашение подписано с ООО «ЭкоЦентр».

- Принято решение возложить обязанность по оказанию коммунальной услуги на организацию, которая до 31 июля текущего года выполняла эти функции в статусе временного регионального оператора, - пояснили в профильном комитете. 

Ранее, напомним, Облкомприроды было рекомендовано незамедлительно провести заседание по выбору регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области, который будет работать до 1 декабря текущего года. Именно с этой даты в регионе в статусе постоянного регоператора начнет работать ООО «ЭкоЦентр» - эту компанию выбрали по результатам конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами, который завершился в начале июля текущего года.

После изгнания из Волгоградской области ООО «Ситиматик-Волгоград», функции регионального оператора по обращению с ТКО были возложены на ООО «ЭкоЦентр», которое предоставляло услугу на основании соглашения, срок которого истек 31 июля текущего года.

Чтобы избежать мусорного коллапса в регионе в переходный период, с ООО «ЭкоЦентр» заключено новое соглашение еще на четыре месяца. 

В этот период компании придется не только оказывать в Волгоградской области услугу по вывозу мусора, но и провести работу по оптимизации созданной системы обращения с ТКО, выстраиванию эффективной логистики и улучшению материально-технической базы, чтобы полноценно с 1 декабря приступить к своим обязанностям. 

Перед новым регоператором в Волгоградской области поставлены задачи по сокращению вдвое размещаемого на полигонах мусора и вовлечения ресурсов во вторичный оборот. Свою работу компании рекомендовано вести с учетом пожелания общественности. 

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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