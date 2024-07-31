Экология

В Волгоградской области на 4 месяца назначат регоператора по сбору ТКО

Экология 31.07.2024 18:29
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31.07.2024 18:29


Облкомприроды рекомендовано незамедлительно провести заседание по выбору регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области, который будет работать до 1 декабря текущего года. Как сообщает V102.RU, об этом сегодня, 31 июля, было объявлено на совместном заседании Экологического совета при региональном парламенте и Общественного совета при Облкомприроды.

Напомним, что по результатам конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами, который завершился в начале июля текущего года, единственному участнику – ООО «ЭкоЦентр» – был направлен проект соглашения, включающий требования и условия работы организации в качестве регоператора. 

На заседании было озвучено, что это соглашение, заключенное по итогам конкурсных процедур с ООО «ЭкоЦентр», начнет действовать только с 1 декабря 2024 года. 

На заседании информацию о ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области озвучил председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексей Сивокоз. Глава Облкомприроды напомнил, что ООО «Ситиматик-Волгоград» в июле прошлого года после многочисленных обращений жителей лишили статуса  регионального оператора. Устранять последствия неэффективной работы этой компании пришлось ООО «ЭкоЦентр» на основании соглашения, срок которого истекает 31 июля текущего года. 


Организацию, которая с августа по декабрь будет оказывать на территории региона услугу по обращению с ТКО, должна определить специальная комиссия. По мнению участников заседания, это необходимо сделать оперативно, так как данный вопрос имеет большую социальную значимость.

- Главное, чтобы граждане получали эту услугу на стабильно высоком уровне с соблюдением экологических требований. По закону обращение ТКО обеспечивает региональный оператор, выбранный по конкурсу. Эта процедура проведена в установленные сроки – регоператор в Волгоградской области определен, и он приступит к своей работе с 1 декабря 2024 года. Однако нам необходимо, чтобы четыре месяца, оставшиеся до вступления в силу заключенного соглашения, эта коммунальная услуга также бесперебойно предоставлялась жителям. Ни в коем случае нельзя допустить повторения событий лета прошлого года, когда мусор хаотично накапливался и не вывозился, что имело негативные экологические последствия, - сказала председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при Волгоградской облдуме Ирина Соловьева.

По ее словам, именно поэтому Экосовет рекомендовал Облкомприроды в рамках своих полномочий незамедлительно приступить к выборам организации, которая будет выполнять эти обязанности в период до 1 декабря текущего года.

- У нового регионального оператора по обращению с ТКО есть четыре месяца, чтобы во взаимодействии с региональной властью, муниципалитетами, управляющими компаниями и жителями определить и решить первоочередные для этой сферы вопросы, например, такие как подготовка площадок и установка мусорных контейнеров. Все мы заинтересованы в том, чтобы эта коммунальная услуга предоставлялась в установленные сроки и с надлежащим качеством. Обозначенные сегодня вопросы будут находиться на общественном и парламентском контроле, - пояснила депутат.

Участники расширенного заседания рекомендовали новому региональному оператору принять во внимание замечания и предложения, которые поступают от общественности. Среди них просьбы соблюдать график вывоза отходов, своевременно погашать убытки потребителям, оперативно (в течение трех дней) рассматривать их обращения и другие актуальные вопросы.

Фото: V102.RU / Волгоградская облдума

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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