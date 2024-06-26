Общество

Нет желания разгребать: «ЭкоЦентр» стал единственным претендентом на волгоградский мусор

Общество 26.06.2024 15:55
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26.06.2024 15:55


26 июня на площадке ГИС «Торги» были опубликованы результаты вскрытия конвертов с заявками от компаний, претендующих на статус регионального оператора по работе с твёрдыми коммунальными отходами. Как сообщает ИА «Высота 102», организация «ЭкоЦентр» стала единственным участником конкурсных процедур. Заявок от других компаний власти не получили.

- Комиссии был представлен всего один конверт с заявкой на участии в конкурсной процедуре. Документ датирована 20 июня 2024 года. Согласно законодательству, в случае если после окончании установленного срока подана только одна или не подано ни одной заявки, конкурсный отбор признается несостоявшимся. При этом, если направленные документы отвечают всем требованиям, с единственным участником конкурсного отбора подписывается соответствующий договор, - рассказали журналистам в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

После вскрытия заявки у конкурсной комиссии есть 10 дней, чтобы проверить полученные от «ЭкоЦентра» документы. Результат должен быть опубликован 4 июля 2024 года.

Согласно размещённому в открытом доступе протоколу, компания «ЭкоЦентр» оценила свои услуги в 21,9 млрд рублей. Организация обещает в течение восьми лет своевременно вывозить мусор со всех контейнерных площадок, допуская не более 50 нарушений графика в год.

Кроме того, в случае получения статуса регоператора, организация планирует чутко реагировать на все жалобы и обращения, рассматривая их всего в 15-дневный срок. Убытки же, нанесённые вследствие несоблюдения обязательств, компания обещает при необходимости покрыть в двухмесячный срок.

Отметим, конкурс по отбору постоянного регионального оператора по обращению с ТКО был объявлен облкомприроды 15 мая 2024 года. Компания «Ситиматик», ранее провалившая работу с отходами и со скандалом лишившая в Волгоградской области официального статуса, также проявляла интерес к аукциону. В течение месяца организация многократно уточняла подробности критериев отбора участников, после чего попыталась оспорить некоторые положения. 11 июня в ФАС России была зарегистрирована жалоба, поданная «Систематиком», однако 19 июня бывший регоператор отказался от своих претензий, отозвав документ. Редакция ИА «Высота 102» запросила в пресс-службе компании официальный комментарий по случившемуся, но на момент публикации материала ответ так и не был получен.

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