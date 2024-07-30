Расследования

Резонансное дело о крушении поезда под Волгоградом ушло в Ростов

Расследования 30.07.2024 12:24
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30.07.2024 12:24


Материалы дела, возбужденного 29 июля Волгоградским следственным отделом на транспорте по факту схода пассажирского поезда маршрута Казань — Адлер, переданы в Ростов-на-Дону в связи с резонансом и масштабностью расследования. 

— Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), для дальнейшего расследования передано во второй отдел по расследованию особо важных дел (с дислокацией в городе Ростов-на-Дону) Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, — пояснили V102.RU в пресс-службе силового ведомства. 

Уточняется, что следствием осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, изъята необходимая документация, назначен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая судебная экспертиза. Также  в ходе расследования дела истребованы сведения о сигнализации прохождения поезда, истребуются меддокументы госпитализированных граждан с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. 

— В момент инцидента в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых с различными травмами были госпитализированы. Водитель грузовой машины, помощник машиниста и 54-летняя женщина находятся в тяжелом состоянии, — уточнила официальный представитель ведомства Анастасия Глущенко. 

На месте схода девяти вагонов на переезде Гремячая — Котельниково в Волгоградской области побывали журналисты «Высоты 102». Рассказы пассажиров о ЧП собраны в отдельном материале информагентства. По данным Telegram-канала SHOT, семья водителя КАМАЗа, который по предварительным данным, виновен в катастрофе на ж/д перегоне, заявила о травле

Напомним, что на утро 30 июля трое пострадавших при крушении поезда находятся в реанимации, в больницах продолжают лечение еще 19 пассажиров. После ЧП на желдороге 12 составов задерживаются. Ночью пассажиры поезда из Казани продолжили свой путь до Адлера. 

Фото: ИА «Высота 102» 

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