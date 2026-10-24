616 БПЛА уничтожили за ночь в РФ: Волгоград в числе атакованных

Федеральные новости

В Госдуме одобрили отвязку МРОТ от медианной зарплаты с 2027 года

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который приостанавливает привязку минимального размера оплаты труда к медианной заработной плате на период с 2027 по...