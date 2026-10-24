616 БПЛА уничтожили за ночь в РФ: Волгоград в числе атакованных

Минувшей ночью ВСУ атаковали ряд регионов РФ беспилотниками самолётного типа. Минобороны сообщает, что ликвидировано 616 дронов. Волгоградская область есть в сводке.
Отмечается, что БПЛА сбиты также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.
Изображение создано при помощи ИИ