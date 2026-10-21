Двоих волгоградцев осудят за трех съеденных краснокнижных сайгаков

Двое жителей Волгоградской области предстанут перед судом по обвинению в браконьерстве. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, 43-летний и 45-летний мужчины договорились отстрелить сайгаков, а их мясо пустить на еду. Приятелей не остановил тот факт, что сайгак внесен в Красную Книгу РФ из-за резкого сокращения численности этих животных.

Задуманное они осуществили в степи Ленинского района, устроив 10 февраля засаду на сайгаков. Сначала они застрелили двух животных, после чего освежевали туши и перевезли их на животноводческую точку. В тот же день браконьеры лишили жизни еще одного сайгака, отбившегося от стада, которого они тоже забили. Наевшись краснокнижного мяса, подельники щедро поделились им со своими родственниками. Однако аппетит браконьерам испортили сотрудники полиции, которые на следующий день нагрянули на пир.