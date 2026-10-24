В ЦПКиО Волгограда в четвёртый раз откроется Резиденция Деда Мороза





В начале декабря в ЦПКиО Волгограда начнёт работу Резиденция Деда Мороза – одна из главных новогодних площадок города для детей и родителей. Как рассказали в пресс-службе парка, в этом сезоне гостей ждёт новая программа со сказочными персонажами, интерактивными играми и подарками.

Посетители увидят представление «Как Снеговик нос искал». По сюжету Снеговик попадает в непростую ситуацию из-за Бабы Яги, а помочь ему смогут только друзья и гости Резиденции. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими героями маленькие зрители станут участниками истории с испытаниями, танцами и фокусами.

Программа рассчитана на детей разных возрастов, представление длится около 30 минут. В завершение каждый ребёнок получит сладкий подарок, для семейных фото оборудуют тематические фотозоны.

В день открытия на сцене парка пройдёт праздничное мероприятие, после которого начнутся первые сеансы. Резиденция будет работать в декабре и в январские праздники. Расписание и порядок приобретения билетов организаторы сообщат дополнительно.