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Общество

В Волгоградской области начался «золотой» сезон рыбалки. Что и где ловить в это время?

Общество 24.10.2026 14:43
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24.10.2026 14:43


После окончания «бабьего лета», продлившего теплый сезон аж на полтора месяца, многие рыбаки начали сматывать удочки. Однако, по словам специалистов, именно сейчас у удильщиков начинается поистине «золотой» сезон – готовясь к зимовке, рыба активно наедает «бока» и клюет едва ли не после первого заброса. Кто будет ловиться до первых холодов? Какое место подойдет сейчас лучше всего? И правда ли, что ветер, перепады давления и прочие вводные становятся стоп-сигналом для обитателей рек и ериков? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота 102».

Как и для грибников, вопрос выбора удачного, по-настоящему клевого, места для рыбаков стоит особенно остро. По мнению волгоградского ихтиолога Сергея Яковлева, сейчас, после небольшого снижения температуры, фанатам рыбалки стоит попытать счастья на берегу крупных водоемов.

По правде говоря, шансов вернуться домой с полным садком сейчас намного больше, чем во время жары. Октябрьское похолодание пока еще не столь значимо, заморозков и, тем более, морозов в нашем регионе нет и в ближайшие дни не ожидается, – рассуждает Сергей Яковлев. – В этот период большинство рыб начинают питаться более интенсивно, чтобы накопить запасы жира и спокойно перезимовать. Естественно, что во время интенсивного жора они будут активнее реагировать на наживку и лучше ловиться. Если говорить про место для рыбалки, то я бы посоветовал ехать на более крупные водоемы, сохранившие больший запас тепла – Цимлянское или Волгоградское водохранилище, на Волгу или на Дон. Хотя на днях я общался с рыбаками, которые сказали, что и в небольших ериках, где вода уже заметно холоднее, ловится очень неплохо!

На что рассчитывать?

Пожалуй, этот самый волнующий специалистов вопрос является для них и самым приятным – влюбленных в свое хобби волгоградцев одна лишь мысль о попавшихся на крючок щуке или леще греет сильнее утепленных рыбацких курток.


Сейчас, при такой температуре воздуха и воды, в водоемах ловится почти все. На крючок может попасться и нехищная рыба – лещ, сазан, карась. Совсем не редкими в садке будут щуки, окуни, жерех, – отмечает ихтиолог. – Ощущая снижение температуры воды, рыба старается накопить как можно больше энергии, поэтому лучше всего в эти дни она реагирует на калорийную и белковую пищу – то есть на животную. Собираясь на рыбалку в конце октября, в качестве наживки стоит выбирать не кукурузу, горох или тесто, а червяков, мотыля или опарышей. Они сейчас однозначно будут в приоритете!

Как не прогадать с погодой?

«Опытные» неофиты наверняка расскажут вам с десяток рыбацких погодных примет. Однако, по словам Сергея Яковлева, главным критерием для удильщиков была и остается лишь температура воздуха и воды. Все остальные факторы хотя и влияют на состояние и настроение рыбы, но все же не играют решающей роли.


«Золотой» сезон для рыбаков продлится как минимум до начала ноября – в ближайшие дни мы, судя по прогнозу погоды, можем не бояться резкого похолодания, – констатирует специалист. – Естественно, порывы ветра могут мешать процессу. Правда, мешают они больше самим удильщикам, а не рыбе. Влияют ли на нее перепады атмосферного давления, вопрос дискуссионный. Дать на него однозначный ответ я, пожалуй, не возьмусь – иногда в такие дни клев действительно прекращается, а иногда становится еще сильнее. Очень уж многое в этом вопросе значат сам водоем, его глубина, скорость течения. И, конечно, мастерство рыбака. 

Фото сгенерированы с помощью ИИ

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