



После окончания «бабьего лета», продлившего теплый сезон аж на полтора месяца, многие рыбаки начали сматывать удочки. Однако, по словам специалистов, именно сейчас у удильщиков начинается поистине «золотой» сезон – готовясь к зимовке, рыба активно наедает «бока» и клюет едва ли не после первого заброса. Кто будет ловиться до первых холодов? Какое место подойдет сейчас лучше всего? И правда ли, что ветер, перепады давления и прочие вводные становятся стоп-сигналом для обитателей рек и ериков? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота 102».

Как и для грибников, вопрос выбора удачного, по-настоящему клевого, места для рыбаков стоит особенно остро. По мнению волгоградского ихтиолога Сергея Яковлева, сейчас, после небольшого снижения температуры, фанатам рыбалки стоит попытать счастья на берегу крупных водоемов.

– По правде говоря, шансов вернуться домой с полным садком сейчас намного больше, чем во время жары. Октябрьское похолодание пока еще не столь значимо, заморозков и, тем более, морозов в нашем регионе нет и в ближайшие дни не ожидается, – рассуждает Сергей Яковлев. – В этот период большинство рыб начинают питаться более интенсивно, чтобы накопить запасы жира и спокойно перезимовать. Естественно, что во время интенсивного жора они будут активнее реагировать на наживку и лучше ловиться. Если говорить про место для рыбалки, то я бы посоветовал ехать на более крупные водоемы, сохранившие больший запас тепла – Цимлянское или Волгоградское водохранилище, на Волгу или на Дон. Хотя на днях я общался с рыбаками, которые сказали, что и в небольших ериках, где вода уже заметно холоднее, ловится очень неплохо!

На что рассчитывать?

Пожалуй, этот самый волнующий специалистов вопрос является для них и самым приятным – влюбленных в свое хобби волгоградцев одна лишь мысль о попавшихся на крючок щуке или леще греет сильнее утепленных рыбацких курток.





– Сейчас, при такой температуре воздуха и воды, в водоемах ловится почти все. На крючок может попасться и нехищная рыба – лещ, сазан, карась. Совсем не редкими в садке будут щуки, окуни, жерех, – отмечает ихтиолог. – Ощущая снижение температуры воды, рыба старается накопить как можно больше энергии, поэтому лучше всего в эти дни она реагирует на калорийную и белковую пищу – то есть на животную. Собираясь на рыбалку в конце октября, в качестве наживки стоит выбирать не кукурузу, горох или тесто, а червяков, мотыля или опарышей. Они сейчас однозначно будут в приоритете!

Как не прогадать с погодой?

«Опытные» неофиты наверняка расскажут вам с десяток рыбацких погодных примет. Однако, по словам Сергея Яковлева, главным критерием для удильщиков была и остается лишь температура воздуха и воды. Все остальные факторы хотя и влияют на состояние и настроение рыбы, но все же не играют решающей роли.





– «Золотой» сезон для рыбаков продлится как минимум до начала ноября – в ближайшие дни мы, судя по прогнозу погоды, можем не бояться резкого похолодания, – констатирует специалист. – Естественно, порывы ветра могут мешать процессу. Правда, мешают они больше самим удильщикам, а не рыбе. Влияют ли на нее перепады атмосферного давления, вопрос дискуссионный. Дать на него однозначный ответ я, пожалуй, не возьмусь – иногда в такие дни клев действительно прекращается, а иногда становится еще сильнее. Очень уж многое в этом вопросе значат сам водоем, его глубина, скорость течения. И, конечно, мастерство рыбака.

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