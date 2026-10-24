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Общество

Как НКВД защищал Сталинград: истребительные батальоны, комитет обороны и тыл

Общество 24.10.2026 18:21
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24.10.2026 18:21


История Управления Народного комиссариата внутренних дел по Сталинградскому краю является важной частью истории органов внутренних дел Волгоградской области. Организационное развитие региональных органов внутренних дел в 1930–1960-е годы проходило в условиях масштабных административно-территориальных преобразований, изменения структуры правоохранительных органов, Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления.

Образование Сталинградского края и предпосылки создания УНКВД

Сталинградский край был образован в январе 1934 года в результате разделения Нижневолжского края. Административным центром нового края стал Сталинград. 

До образования единого НКВД в Сталинграде действовало Полномочное представительство ОГПУ по Сталинградскому краю, образованное 26 января 1934 года.

После общесоюзной реорганизации органов государственной безопасности и внутренних дел начался новый этап формирования региональной правоохранительной системы.

1934 год – создание УНКВД по Сталинградскому краю

Ключевым событием стало образование в июле 1934 года Управления Народного комиссариата внутренних дел по Сталинградскому краю. Первым начальником УНКВД стал Григорий Яковлевич Рапопорт, руководивший управлением до 1936 года. 


В дальнейшем управление возглавил Александр Матвеевич Минаев-Цикановский.


Создание УНКВД означало объединение в рамках единой региональной структуры различных направлений деятельности, связанных с государственной безопасностью, милицией, борьбой с уголовной и экономической преступностью и обеспечением установленного порядка.

Архивные документы 1934–1936 годов свидетельствуют о том, что деятельность УНКВД затрагивала также вопросы социально-экономической обстановки в районах края, в том числе состояние сельского хозяйства и выполнение государственных мероприятий.

Становление специализированных служб в 1930-е годы

В 1930-е годы происходило становление и развитие специализированных направлений деятельности органов внутренних дел. В этот период формировались и укреплялись подразделения Государственной автомобильной инспекции, службы борьбы с хищениями социалистической собственности, паспортного контроля, детские комнаты милиции, развивались общественные формы содействия милиции.

Данный период можно рассматривать как важный этап перехода к специализированной модели правоохранительной деятельности, при которой отдельные подразделения концентрировались на конкретных направлениях обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью.

1936–1937 годы — преобразование краевого управления в областное

5 декабря 1936 года Сталинградский край был преобразован в Сталинградскую область, а Калмыцкая АССР выделена в самостоятельный субъект. Административно-территориальные изменения повлекли преобразование структуры органов внутренних дел.


1937–1938 годы — период массовых репрессий

Особое место в истории органов НКВД занимает период 1937–1938 годов. На органы НКВД возлагалась реализация государственной репрессивной политики того времени. Этот этап является одной из наиболее сложных и трагических страниц отечественной истории и требует объективного, основанного на документальных источниках освещения. В этот период руководство Сталинградского управления неоднократно менялось. После А.М. Минаева-Цикановского управление в разные периоды возглавляли Михаил Раев, Николай Шаров, а с конца 1938 года — Александр Воронин.

В феврале 1937 года краевое управление было переименовано в УНКВД по Сталинградской области. Таким образом, период существования непосредственно УНКВД по Сталинградскому краю был сравнительно непродолжительным, однако именно в это время были заложены организационные основы последующего развития областных органов внутренних дел.

1941–1943 годы — органы НКВД в годы Великой Отечественной войны

С началом Великой Отечественной войны задачи органов НКВД существенно расширились. На первый план вышли обеспечение общественного порядка, охрана тыла, противодействие диверсионной деятельности, организация истребительных батальонов и подготовка территории к обороне.

23 октября 1941 года был создан Сталинградский городской комитет обороны. В его состав вошёл начальник областного УНКВД Александр Иванович Воронин.


К ноябрю 1941 года в Сталинградской области действовали многочисленные истребительные батальоны. Из личного состава городских подразделений милиции также был сформирован отдельный батальон.

Сталинградская битва

Во время Сталинградской битвы органы НКВД и милиции выполняли широкий круг оперативно-служебных и боевых задач: обеспечивали государственную безопасность и общественный порядок, охраняли тыл, противодействовали диверсионным проявлениям, участвовали в защите города и обеспечении функционирования государственных органов в чрезвычайных условиях.


При оценке этого периода необходимо разграничивать деятельность территориального УНКВД и рабоче-крестьянской милиции и войск НКВД. Все эти структуры имели собственные задачи, однако в условиях обороны Сталинграда их деятельность являлась частью общей системы защиты города и обеспечения безопасности населения.

Документы Управления НКВД СССР по Сталинградской области периода Сталинградской битвы сегодня представлены в государственных архивных проектах и являются важнейшим источником для изучения истории региональных органов внутренних дел.

Послевоенное преобразование

После окончания Великой Отечественной войны начался новый этап организационного развития органов внутренних дел. В марте 1946 года в связи с преобразованием народных комиссариатов в министерства УНКВД было преобразовано в Управление МВД по Сталинградской области.

В последующие годы структура органов внутренних дел неоднократно реформировалась. Происходило дальнейшее разграничение функций органов внутренних дел и государственной безопасности. В 1954 году было образовано самостоятельное управление КГБ по Сталинградской области.

В 1956 году областное управление внутренних дел было преобразовано в Управление внутренних дел исполнительного комитета Сталинградского областного Совета. После переименования Сталинградской области в Волгоградскую в 1961 году начался волгоградский этап истории региональных органов внутренних дел.

По материалам ГУ МВД России по Волгоградской области, Госкаталог РФ

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