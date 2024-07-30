Ночью пассажиры поезда из Казани продолжили путь до Адлера

Минувшей ночью, с 29 на 30 июля, пассажиры поезда из Казани, потерпевшего крушение в Волгоградской области, продолжили путь до Адлера.
Как сообщили в оперативном штабе региона, людей, находившихся в пунктах временного размещения, автобусами доставили на станцию Гремячая.
- Ночью автобусы забрали из Котельниково пассажиров поезда Казань-Адлер, находившихся в пунктах временного размещения, - передаёт оперштаб. - Автобусы доставили людей на станцию Гремячая, откуда поезд доставит их до Адлера.
Напомним, крушение поезда произошло накануне около 12.20. С рельсов в результате ДТП с самосвалом сошли девять вагонов, серьёзные травмы получили три человека.
Пассажиры поезда, ехавшие в устоявшихся вагонах, смогли продолжить путь вечером 29 июля.
Всего пострадало 52 человека.