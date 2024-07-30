Происшествия

Ночью пассажиры поезда из Казани продолжили путь до Адлера

Происшествия 30.07.2024 06:54
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30.07.2024 06:54

Минувшей ночью, с 29 на 30 июля, пассажиры поезда из Казани, потерпевшего крушение в Волгоградской области, продолжили путь до Адлера.

Как сообщили в оперативном штабе региона, людей, находившихся в пунктах временного размещения, автобусами доставили на станцию Гремячая.

- Ночью автобусы забрали из Котельниково пассажиров поезда Казань-Адлер, находившихся в пунктах временного размещения, - передаёт оперштаб. - Автобусы доставили людей на станцию Гремячая, откуда поезд доставит их до Адлера.

Напомним, крушение поезда произошло накануне около 12.20. С рельсов в результате ДТП с самосвалом сошли девять вагонов, серьёзные травмы получили три человека.

Пассажиры поезда, ехавшие в устоявшихся вагонах, смогли продолжить путь вечером 29 июля. 

 Всего пострадало 52 человека. 

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