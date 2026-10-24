В Госдуме одобрили отвязку МРОТ от медианной зарплаты с 2027 года





Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который приостанавливает привязку минимального размера оплаты труда к медианной заработной плате на период с 2027 по 2029 год. На этот срок МРОТ предлагается рассчитывать исходя из прогнозируемого роста среднемесячной начисленной зарплаты.

Что поменяется

Сейчас соотношение МРОТ и медианной зарплаты не может быть ниже 48%. Согласно законопроекту, действие этой нормы приостановят с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года.

Какие гарантии сохранятся

При этом останутся требования, по которым МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и установленного размера минимальной оплаты труда за предыдущий год.

Новый размер МРОТ

Одновременно правительство предлагает установить МРОТ с 1 января 2027 года на уровне 28 935 рублей в месяц. В 2026 году этот показатель составляет 27 093 рубля, таким образом повышение составит 6,8%.

Соответствующие положения включены в законопроект, внесённый Правительством РФ в Госдуму 30 сентября в составе бюджетного пакета на 2027–2029 годы. Другие положения документа касаются переселения из аварийного жилья, назначения субсидий на оплату ЖКУ и использования средств экологического сбора.