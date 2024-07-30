SHOT: семья водителя КАМАЗа подверглась травле после ЧП с поездом Казань – Адлер





Жена водителя, который управлял КАМАЗом во время столкновения с пассажирским поездом Казань – Адлер 29 июля, пожаловалась на преследование семьи и травлю детей, сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как пояснила женщина, после случившегося на ее телефон, а также на телефоны 10-летней дочери и 17-летнего сына начали массово приходить гневные сообщения.

— Два поезда шли параллельно, и человек просто элементарно это не видел. Это просто несчастный случай. Он семейный человек. Не наркоман, не пьяница. Не представляете, сколько грязи на меня вылито, на моих детей вылито, – пожаловалась авторам канала супруга 44-летнего Асланбека.

Напомним, что, по предварительным данным, виновным в катастрофе на ж/д перегоне в районе города Котельниково Волгоградской области стал именно водитель самосвала. По информации полиции, управлявший КАМАЗом мужчина, несмотря на запрещающий сигнал семафора, около 12.20 выехал на пути, где произошло столкновение транспортных средств. С рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

Как ранее стало известно информагентству, трое пострадавших при крушении поезда остаются в реанимации. Среди них - помощник машиниста и пассажирка поезда №491 Казань – Адлер, а также водитель сам водитель КАМАЗа.