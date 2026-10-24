



Сегодня, 24 октября, губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Тракторозаводский район Волгограда оценил завершение благоустройства очередного участка улицы Дзержинского и поставил задачи по дальнейшей реновации территории. Об этом сообщили в администрации региона.

На участке от дома №28 до улицы Мещерякова в Тракторозаводском районе завершено обустройство прогулочной зоны: заменено около 4,5 тыс. кв. метров асфальта на тротуарную плитку, создана площадка отдыха с перголой и качелями, высажены 140 деревьев и 153 кустарника, установлены энергосберегающие светильники и система видеонаблюдения. Работы выполнены в единой стилистике с исторической застройкой – параллельно приводятся в порядок фасады «сталинок». В 2026 году улица отмечает 100-летие.

В 2027 году благоустройство продолжится на участке от дома №30 до №24 и до Дворца культуры Тракторозаводского района.

– Остался небольшой участок. Окончательно принято решение, что в следующем году завершим этот проект. Задачи поставлены. В первом квартале 2027 года городом будут представлены предложения. Также необходимо провести реконструкцию сетей тепло- и водоснабжения – от этого зависит жизнь целого микрорайона, – заявил Андрей Бочаров.





Отдельное внимание уделено развитию территории стадиона «Трактор» и прилегающего пространства. Предложения по реализации этого масштабного инвестиционного проекта также представят в начале следующего года, чтобы завершить все работы к концу 2028-го. Проекты благоустройства синхронизированы с обновлением жилого фонда: часть домов ремонтируют по программе капремонта, по другим ещё предстоит решить – реконструировать или расселять.

Напомним, обновление территории улицы Дзержинского ведётся поэтапно. Ранее благоустроили участок от проспекта Ленина до улицы Шурухина и территорию у ДК Тракторозаводского района, где появились детские и спортивные площадки, а также арт-фонтаны в виде фигур музыкантов. Работы являются частью 10-летней комплексной программы развития Волгограда и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: администрация Волгоградской области