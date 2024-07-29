Происшествия

Репортаж ИА «Высота 102» с места крушения поезда Казань - Адлер

Происшествия 29.07.2024 19:21
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29.07.2024 19:21


В Волгоградской области на перегоне Гремачая – Котельниково  авариыные бригады продолжают устранение последствий крушения пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань – Адлер. Корреспонденты ИА «Высота 102» побывали на месте происшествия. По данным редакции, в к этому моменту все пассажиры сошедших с рельсов вагонов расположились в ПВР. 



Напомним, что, по предварительным данным, виновным в катастрофе на ж/д перегоне в районе города Котельниково Волгоградской области стал 44-летний водитель самосвала. По информации полиции, управлявший КАМАЗом мужчина, несмотря на запрещающий сигнал семафора, около 12.20 выехал на пути, где произошло столкновение транспортных средств. С рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда. 

В настоящее время в Котельниковской ЦРБ находятся десятки пострадавших пассажиров поезда, десять из которых – дети. К счастью, травмы большинства пассажиров не представляют угрозы для их жизней. Опасения медиков вызывает состояние троих человек – помощника машиниста, одной из пассажирок поезда и водителя грузовика. Все трое доставлены в Волгоград экстренными бригадами. 

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

Фото, видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков / ИА "Высота 102"

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