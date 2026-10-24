В Волгоградской области похолодание придет на новой неделе





Начало новой недели ожидается в Волгоградской области морозным и солнечным. Как сообщили в Волгоградском ЦГМС, уже в ближайшие дни температура воздуха может упасть до -5º.

– 25 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 4...6º, а днем 13...15º, – рассказали синоптики. – Уже 26 октября температура воздуха ночью составит0...5º, местами до -3º. Днем солнечные лучи прогреют воздух до 12...17º.

27 октября температура воздуха ночью достигнет местами -5º, а днем прогреется до 13...18º.