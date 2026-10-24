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Общество

Каникулы у волгоградских школьников станут короче на один день

Общество 24.10.2026 09:31
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24.10.2026 09:31


Минпросвещения рекомендовало сократить общую продолжительность каникул для школьников, обучающихся по четвертям. В новом учебном году она составит 126 дней – на один день меньше, чем в предыдущем.

Согласно рекомендациям министерства, общая продолжительность осенних, зимних, весенних и летних каникул для учеников 2–11-х классов, обучающихся по четвертям, в 2026/27 учебном году составит 126 дней. В прошлом году этот показатель был 127 дней.

Минпросвещения предлагает следующие сроки:

– осенние – с 26 октября по 3 ноября;

– зимние – с 31 декабря по 10 января;

– весенние – с 27 марта по 4 апреля;

– летние – с 27 мая по 31 августа.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 года.

Образовательные организации могут использовать федеральный календарный учебный график или составлять собственный на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия.

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