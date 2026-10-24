69% волгоградцев поддержали запрет продажи вейпов





Большинство жителей Волгограда выступают за полный запрет продажи вейпов. Согласно опросу SuperJob, такую инициативу поддерживают 69% горожан. Против высказались лишь 4% респондентов, ещё 16% заявили, что им всё равно.

В целом по России идею запрета поддерживают 67% граждан. Уровень одобрения остаётся стабильно высоким: в августе 2025 года – 68%, в ноябре – 69%, сейчас – 67%. Против запрета сегодня выступают 8% россиян, 14% относятся безразлично, 11% затруднились с оценкой.

Женщины поддерживают ограничение чаще мужчин – 70% против 63%. Среди россиян старше 45 лет за запрет высказываются 74%, в возрастной группе 35–45 лет – 75%. Молодёжь до 35 лет менее категорична: 53% поддерживают инициативу, 15% против, 21% безразличны.