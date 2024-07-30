12 поездов задерживаются после ЧП на желдороге в Волгоградской области

В Волгоградской области продолжаются работы по ликвидации последствий схода с рельсов пассажирского поезда Казань – Адлер. Уже частично восстановлено движение по одному пути, но сообщается о задержке 12 поездов, передает V102.RU.

- 30 июля в 01:17 мск восстановлено движение по одному пути на перегоне Гремячая – Котельниково, - сообщили в РЖД.

Резервный состав из 25 купейных вагонов для эвакуированных пассажиров поезда №491 Казань – Адлер отправлен к месту назначения через станцию Котельниково.

В настоящее время сообщается о задержке 12 пассажирских поездов:

491 Казань - Адлер

127 Красноярск - Адлер

235 Тында - Анапа

353 Пермь - Имеретинский Курорт

13 Саратов - Имеретинский Курорт

59 Новокузнецк - Кисловодск

345 Нижневартовск - Адлер

509 Казань - Новороссийск

455 Челябинск - Новороссийск

354 Имеретинский Курорт - Пермь

510 Новороссийск - Казань

250 Адлер - Новокузнецк

Восстановительные работы продолжаются. В РЖД заверили, что делают все возможное для сокращения опоздания поездов и восстановления движения на участке.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU