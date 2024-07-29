Происшествия

«Глянул вперед, а там – ё-моё. Полсостава на полу»: пассажиры рассказали о крушении поезда Казань – Адлер

Происшествия 29.07.2024 21:01
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29.07.2024 21:01


Пункты временного размещения, развернутые в городе Котельниково Волгоградской области после крушения поезда Казань – Адлер в результате ДТП с самосвалом, 29 июля приняли более 400 пассажиров. Корреспонденты ИА «Высота 102» побывали в одном из двух ПВР и пообщались с людьми. Большинство из них направлялись на отдых. 


Евгений живет в Тольятти, а на поезд №491 сел в Сызрани. Как вспоминает мужчина, масштаб происшествия он оценил, взглянув в окно после резкого толчка и торможения. 

Мы ехали в 13-м вагоне, в купе. В какой-то момент произошло резкое торможение и все посыпалось. Сначала не поняли ничего, я подумал: "Что там такое машинист творит?!". Но поезд остановился и я понял, что что-то случилось. Я вышел в коридор, смотрю в окно – кабина от КАМАЗа валяется, а в ней еще кто-то есть. Мы пошли к дверям, выбежали проводники, стали помогать водителю в кабине, я глянул вперед, а там – ё-моё: полсостава на полу валяется. 



По словам пассажира поезда, к его личному удивлению, на место происшествия оперативно прибыли спасатели. 

По-моему, и десяти минут не прошло, как на месте уже были пожарные, скорая, – вспоминает Евгений. – Ну а дальше все завертелось и закружилось. Было много очевидцев, люди бросились к поезду – стали бить стекла и доставать раненых. Сильно пострадавших я не видел. Люди выбирались самостоятельно - побитые, поцарапанные, руки и ноги в крови. Но это были все те, кто сам выбрался. 



Условия, которые предложили пассажирам в ПВР, Евгений описывает с улыбкой: 

– Здесь все отлично вообще. Сразу предложили постельное белье, воду, лед. Даже накормили обедом. Но уже хочется ехать дальше. Кстати, мы должны были ехать в другом вагоне, но в последний момент взяли купе в 13-м. Честно говоря, не доверял этому числу, а оно для моей семьи счастливым оказалось. 

Нина ехала в отпуск с подругой и ее детьми из Тольятти. 

– Мы ехали на боковых. Вдруг произошло два сильных толчка... Я, честно говоря, все обрывками помню. Помню, что вагон стал вдруг падать и все вещи, все люди полетели на нас. Помню, что моя подруга, когда на нас все упали, сказала: "Не паниковать". Она стала искать детей, позвала их по имени, и они, к счастью отозвались.  Надо сказать, у нас в вагоне все люди оказались адекватными. Не было паники. Все происходило очень быстро. 


Первым, по словам Нины, среагировал один из мужчин, ехавших в том же вагоне: 

– Он разбил стекло, которое было под нами, и стал нас всех вытаскивать на матрасах на улицу. И мы оказались самыми первыми, кто вышел из вагонов. Тяжело раненных я не видела. Видела маленькую девочку, которую вынесли из вагона, а она сильно плакала и переживала за свою бабушку. 

Удивительно, но Нина планирует вернуться на следующий год в Котельниково:

– В ПВР нас приняли замечательно. Это наше второе рождение. Если честно, думаем приехать сюда в следующем году и поблагодарить весь персонал и здесь, и в поликлинике. Все молодцы – все нам очень помогли.

 Об отсутствии паники и истерик среди людей говорят и пассажиры второго вагона, оказавшегося на земле. 

– Мы кушали, когда произошло резкое торможение, после которого мы плавно-плавно упали на землю. Никто не истерил, все друг другу помогали, – вспоминает Ирина из Чувашии. – Я говорила своей подруге с внучкой: "Все нормально, все нормально". Еще, как дураки, начали сумки свои собирать, а нам говорят: "Оставьте все на месте". Ребята – молодцы, очень помогали. 


Из Зеленодольска в Абхазию по путевке ехала в седьмом вагоне поезда №491 Людмила Развалова: 

– Я дремала, потом почувствовала резкий толчок, от которого села. Потом я даже не помню, как очутилась стоя на ногах. Я даже не поняла, что мы легли на бок. Мужа завалило матрасами, паники или испуга не было. Я видела сильно раненную женщину, она лежала на носилках, другая лежала на животе. В нашем вагоне в основном у людей ссадины и шишки. Никогда не думала, что такое может произойти со мной. 

Людмила просит передать благодарность водителям и пассажирам легковых автомобилей, которые останавливались и бежали на помощь к людям. 

– Хотим сказать спасибо людям, которые нам помогали. Низкий поклон всем. Спасибо и всем тем, кто нас принимал здесь, в ПВР. 

И Людмила, и Евгений, и Нина, и Ирина планируют продолжить путь, как только будет такая возможность. 

– На поездах будем ездить, конечно. А почему бы и нет? – улыбается собеседница из Зеленодольска. 


 Фото, видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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