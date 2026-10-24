В Волгограде к 2028 году построят центр ядерной медицины





В Волгоградской области продолжается развитие высокотехнологичной онкопомощи. На базе областного онкодиспансера обсудили новые методы лучевой диагностики, а к декабрю 2028 года планируется завершить строительство нового отделения радионуклидной диагностики и терапии. Эти вопросы стали главной темой межрегиональной конференции «Комплексная лучевая диагностика в онкорадиологии — от классического рентгена до ядерной медицины», собравшей более 130 специалистов.

В числе участников — онкологи, радиологи, рентгенологи, урологи и другие врачи. С докладами выступили эксперты из Москвы, Севастополя, Краснодара и Волгограда. Организаторами выступили областной комитет здравоохранения, ВолгГМУ и онкодиспансер.

Радионуклидная диагностика ведётся в учреждении более 40 лет — лаборатория открылась в 1984 году. В 2023–2024 годах подразделение реконструировали. Сейчас в отделении радиологии, радионуклидной терапии и диагностики работают два аппарата ОФЭКТ и один гибридный ОФЭКТ/КТ.

Новый комплекс площадью 6,4 тыс. кв. метров включит ПЭТ-центр с полным циклом производства радиофармпрепаратов, циклотронно-радиохимический блок, отделения ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ, а также терапевтическое подразделение. Старт проекту 19 мая 2026 года дали губернатор Андрей Бочаров и главный врач диспансера Надежда Коваленко. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Запуск комплекса расширит возможности диагностики и лечения онкозаболеваний и повысит доступность высокотехнологичной помощи для жителей региона.

Фото: администрация Волгоградской области