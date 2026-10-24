



В больнице №25 Волгограда врачи предотвратили развитие обширного инсульта у мужчины с критическим поражением сонной артерии. Как сообщили в облздраве, пациент поступил с нарастающей неврологической симптоматикой – головными болями, головокружением и эпизодами потери речи. Обследование выявило стеноз левой внутренней сонной артерии на 85% из-за атеросклеротической бляшки. Консилиум принял решение о плановой каротидной эндартерэктомии, которую выполнила бригада под руководством заведующего отделением сосудистой хирургии Олега Виноградова.

Однако вечером того же дня у пациента развился острый тромбоз в зоне реконструированного сосуда. Благодаря круглосуточному мониторингу в реанимации медики быстро диагностировали осложнение. В пределах «золотого часа» хирурги удалили тромб и повторно восстановили магистральный кровоток.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию под наблюдением специалистов. Теперь он сможет вернуться к нормальной жизни. Случай демонстрирует эффективность сосудистой службы региона в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области